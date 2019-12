Economia Senado aprova reforma da Previdência de militares com aumento de salário para a carreira A economia real esperada com o projeto é de R$ 10,4 bilhões em dez anos

O plenário do Senado aprovou em votação simbólica, nesta quarta-feira, 4, o projeto de reforma na aposentadoria dos militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros. O texto também trata da reestruturação das carreiras militares. Agora, segue para sanção do presidente da República. A versão original do projeto foi apresentada em mar...