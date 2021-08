Economia Senado aprova projeto que suspende prova de vida do INSS até o fim do ano Projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Senadores aprovaram nesta quarta-feira (11) a suspensão da prova de vida para os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) até 31 de dezembro deste ano devido à pandemia. O projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Anualmente, a comprovação deve ser feita nos bancos onde o segurado recebe o pagamento ou nas agências do INS...