Economia Senado aprova prioridade para mulher chefe de família em auxílio emergencial O projeto foi aprovado em votação simbólica e segue agora para a sanção presidencial

Os senadores aprovaram nesta quarta-feira, 8, projeto de lei que prioriza as mães chefes de família no recebimento do auxílio emergencial, em cota dupla, quando há informações conflitantes sobre a guarda dos filhos. Assim, quando o pai também se declarar responsável pelos dependentes a prioridade será das mães. O auxílio emergencial é pago em valor dobrado, de R$ 1.200...