Economia Senado aprova MP que transfere Coaf da Economia para o Banco Central Plenário aprovou por 51 votos a 15 a medida provisória; órgão volta a se chamar Coaf, não mais Unidade de Inteligência Financeira (UIF)

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 17, por 51 votos a 15, a medida provisória que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central. Pelo texto aprovado, o órgão volta a ser chamado de Coaf, e não Unidade de Inteligência Financeira (UIF), contrariando a medida provisória do presidente Jair B...