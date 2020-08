Economia Senado aprova limite de juros do cheque especial e cartão Medida fixa teto de 30% ao ano nas operações de crédito contratadas durante o período de calamidade pública e de 35% entre as fintechs; texto vai à Câmara

O plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei nº 1.116 que limita em 30% ao ano os juros cobrados por bancos em operações com cartão de crédito e cheque especial. A medida, que dependerá de aprovação da Câmara, vale para operações de crédito contratadas durante o período de calamidade da pandemia do novo coronavírus, que a princípio vai até 31 de dezembro.No caso das fintechs...