Economia Senac abre inscrições para cursos de capacitação destinados a beneficiários do Renda Família Estão abertas atualmente 1.890 vagas para nove cursos; projeto tem parceria com a Prefeitura de Goiânia

O Sistema Fecomércio Sesc-Senac lançou, nesta quarta-feira (31), em parceria com a Prefeitura de Goiânia, programa de capacitação gratuita para pessoas cadastradas no Renda Família, benefício oferecido pela gestão municipal a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Inicialmente, são 1.890 vagas abertas.De acordo com o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, a...