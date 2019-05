Economia Semana do MEI promove capacitação em Goiás Sebrae Goiás realizará evento de 20 a 24 de maio com oficinas, palestras e orientações técnicas aos microempreendedores

A Semana do MEI, marcada para ocorrer entre os dias 20 e 24 de maio, promoverá capacitação para microempreendedores individuais (MEI). O Sebrae Goiás realizará o evento juntamente com a Semana Nacional do Crédito e serão oferecidos aos oficinas, palestras e orientações técnicas. Além disso, também será possível auxílio para registro de quem queira se tor...