Economia Semana do Brasil será termômetro para varejo Iniciativa nacional promete ampliar vendas a partir de hoje; expectativa é de que 30 mil empresas participem em Goiás

A Semana do Brasil começa hoje e promete dez dias seguidos de promoções no comércio. Uma iniciativa nacional que está apenas no segundo ano, mas servirá de termômetro para o varejo em meio à pandemia de coronavírus. Ela antecede as principais datas para as vendas (Black Friday e Natal) e a expectativa, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-...