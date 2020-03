Economia Semana de Conciliação: Procon Goiás espera receber R$ 171 mi em multas Empresas inadimplentes com o órgão de defesa do consumidor poderão negociar dívidas com descontos de até 99% sobre juros e atualização monetária

A partir desta segunda-feira (9), empresas inadimplentes com o Procon Goiás poderão negociar dívidas com descontos de até 99% sobre juros e atualização monetária. Em parceria com a Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), o órgão de defesa do consumidor promove até a próxima sexta-feira (13) a Semana de Conciliação. O atendimento será na unidade do Vapt Vupt do...