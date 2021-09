Economia Semana Brasil promete ajudar no reforço das vendas no comércio Ação nacional é vista como ferramenta para atrair aos centros comerciais mais clientes em setembro; descontos variam entre 5% e 70%

Começou nesta sexta-feira (3) a terceira edição da Semana Brasil, que vai até o dia 13 de setembro e promete ajudar a reforçar as vendas no comércio com promoções. Em Goiás, os descontos têm variado de 5% a 70% como ocorreu nos anos anteriores. Grandes lojas do varejo e shoppings oferecem aos consumidores ofertas pelos meios digital e físico, com direito a entrega gratu...