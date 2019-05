Economia Sem reforma, não há garantia de pagamentos, diz Guedes No Congresso, ministro alertou para risco de quebra do sistema de aposentadorias e usou estratégia contra armadilhas da oposição

No primeiro reencontro com o Congresso após ser chamado de “tigrão” com os pobres e “tchuchuca” com os ricos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou fugir das armadilhas da oposição e traçar uma estratégia de defesa da Reforma da Previdência. Em audiência pública na Comissão Especial, ele alertou que, sem a aprovação da proposta, o País corre o risco de não consegui...