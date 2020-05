Economia Sem manutenção adequada, 16 trechos de rodovias goianas têm mais de 50% do asfalto comprometido São 768 quilômetros de estradas sob administração do Estado sem manutenção adequada; os dados integram um levantamento realizado pelo TCE, que fiscalizou 5,5 mil km de GOs

Sem manutenção adequada, 16 trechos de rodovias goianas (que compreendem 768 quilômetros) estão com mais de 50% do asfalto comprometido com buracos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), que fiscalizou 98 trechos de GOs, que somam 5,5 mil quilômetros e representam 40% das rodovias de responsabilidade do governo estadual. O tre...