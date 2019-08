Economia Sem intermediários, relação mais próxima

Com 40 anos de mercado e pelo menos três décadas com crediário próprio, o dono do grupo Cantinho da Moda, Joseph Esper, avalia que ao não ter intermediários a relação fica mais próxima com cliente e há vantagens para os dois lados. “O cartão cresceu muito, não vou negar. Mas temos clientes antigos, habituados ao crediário e que confiam nele”, pontua. A diferença com déca...