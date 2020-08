O setor farmacêutico não parou durante a pandemia do novo coronavírus e nem poderia. Porém, a característica da essencialidade não foi suficiente para garantir imunidade neste período de crise. O avanço da Covid-19 provocou dificuldades desde a logística até a disponibilidade de matéria prima e aumento de custos em Goiás. Na ponta, as farmácias também viram as vendas caírem para itens que garantem maior margem de lucro.

Desafios consideráveis mesmo no Estado que, quando se exclui os importados, é responsável pela produção de 20% dos medicamentos consumidos no País, segundo dados do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás (Sindifargo). “A indústria tem um desafio grande, produzimos commodities e com a vinda do coronavírus desmontou a logística e impactou países produtores de matéria prima como China, Alemanha e Índia, dificultando o acesso das empresas goianas”, diz o presidente da entidade, Marcelo Reis Perillo.

Para manter a produção, que tem demanda aquecida para diversos itens por conta da crise em saúde, empresas relatam que foi preciso mudar estratégias. Sem opção de transporte aéreo, por conta da redução da malha, o transporte marítimo passou a ser mais requisitado e, com isso, os custos aumentaram. “Perdemos também 35% da capacidade de produção devido a proteção da mão de obra contra o vírus. Foi preciso afastar pessoas da mesma área e houve perda de produtividade.”

Foi neste contexto, segundo o presidente do Sindifargo, que houve adaptação a novas tecnologias e o setor mostra resiliência, com casos de compra consorciada e união também para trazer insumos importados. Ocorreram também aumento de turno e impulso nas contratações. Em junho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), na fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, foram 600 admissões registradas, no Estado, contra 203 desligamentos.

“Estamos otimistas para os meses que virão, apesar do desafio que é ser dependente de produtos importados. O que mostra que para o futuro temos de encarar novos investimentos e avançar no sentido de ter uma cesta de produtos com maior capital intelectual para não ter apenas commodities.”

A redução de procedimentos eletivos, por exemplo, traz consequências ao setor. Perillo informa que houve declínio de até 40% no faturamento de produtos ligados a eles. O que fez ocorrer mudanças nas linhas. O CEO da Blau Farmacêutica, Marcelo Hahn, conta que a empresa, que tem como especialidade medicamento hospitalar, área aquecida, se adaptou para abastecer o mercado. “Dentro da nossa linha, caiu as vendas para cirurgias eletivas, com os tratamentos suspensos.”

Assim, passaram a direcionar o trabalho para um aumento na produção do que é utilizado para pacientes que se recuperam da Covid-19. “A fábrica é a mesma. Diminui de um para ampliar outro.” Ele revela que foram contratados colaboradores temporários pelo risco de ter paradas em linhas de produção em caso de doença e até estoque de matérias primas e produtos de consumo para evitar efeitos de um potencial lockdown. Durante a pandemia, a companhia manteve planos de ampliação e concluiu a compra da Pharma Limírio em Anápolis. “Veio a calhar para aumento da produção.”

A Geolab também é outra indústria que manteve o crescimento no Estado. Com faturamento em alta de mais de 25%, o gerente de Marketing, José Ribeiro Suso Junior, afirma que há investimento em planta para duplicar a área fabril e mais do que dobrar o faturamento. Até 2024, estima que o número de funcionários deve passar de 1,5 mil para 3 mil.

Para contornar impactos que podem surgir devido à crise econômica e de logística, ele explica que há trabalho com estoque e um comitê de crise para lidar com a situação. Entre as vantagens, num portfólio diverso, a empresa teve aumento de vendas de produtos como vitamina C pelo comportamento dos consumidores. O que, na ponta, também ajudou a venda das farmácias no varejo.