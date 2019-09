Economia Sem dinheiro, governo usará FGTS para bancar todo o subsídio do Minha Casa Portaria libera fundo a arcar com programa de habitação, que está paralisado

Com Orçamento estrangulado e sem recursos para bancar sua parte nos subsídios do Minha Casa Minha Vida, o governo recorreu ao FGTS para que o fundo, formado com os recursos da poupança forçada dos trabalhadores, banque a totalidade das subvenções das faixas 1,5 e 2 (destinadas às famílias com renda de até R$ 4 mil). A medida tem potencial de destravar R$ 26,2 bilhões e...