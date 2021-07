Economia Sem anuência para cisão, leilão da Celg T tem edital publicado Certame para privatização da companhia, que inclui apenas ativos de transmissão da Celg GT, está previsto para outubro; preço mínimo é de R$ 1,097 bi

O leilão da Celg Transmissão (Celg T) está marcado para ocorrer no dia 14 de outubro. Porém, para que a companhia possa existir como resultado da cisão da Celg Geração e Transmissão (Celg GT) é preciso anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que ainda está em tramitação no órgão regulador. O edital de privatização foi divulgado ontem com a data do c...