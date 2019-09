Economia Sem ajuda do Executivo, órgãos do Judiciário têm de cortar até estagiários A partir de 2020, os outros Poderes não vão mais poder contar com compensação federal para bancar contas acima do teto de gastos

O limite de gastos vai ficar menor para alguns órgãos do Judiciário, do Legislativo e para a Defensoria Pública da União em 2020. A partir do ano que vem, essas áreas não poderão mais contar com uma compensação do Executivo para bancar contas que extrapolarem o teto de gastos – mecanismo criado para limitar o avanço das despesas públicas à variação da inflação. Os órgãos...