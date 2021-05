Economia Sem adequar Previdência, municípios de Goiás vão perder verbas da União Mais de 50 cidades ainda têm alíquota de contribuição menor que 14%; prazo para mudar era até 31 de dezembro

Um ano e seis meses após a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, 53 municípios goianos ainda têm a alíquota de contribuição dos servidores menor que 14% e 62 não transferiram oficialmente benefícios temporários para custeio do município (veja quadro). Apesar de a reforma não ter incluído as cidades e Estados em seus efeitos diretos, o texto criou o...