Economia Sem a sexta, Feira Hippie deve voltar sob protestos em Goiânia Após nova negativa da Prefeitura, associação de feirantes anuncia retorno para este final de semana; presidente afirma que estuda levar as bancas para Aparecida de Goiânia

A Feira Hippie deve voltar a ser realizada a partir deste final de semana, segundo informou ontem a Associação dos Feirantes. A afirmação, porém, foi seguida de ameaça de que os protestos também podem continuar. Isso porque os comerciantes querem que o funcionamento ocorra também às sextas-feiras, além dos sábados e domingos. Porém, reunião do comitê de crise do novo c...