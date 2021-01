Economia Selic: juro vai a 4% no fim do ano, acreditam analistas econômicos Taxa básica foi mantida em 2% pelo Copom na quarta (20), mas, segundo especialistas, ela não se manterá e deverá começar a subir já no 1º semestre

Apesar de não ter surpreendido o mercado, o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central desta quarta-feira (20) impulsionou a mudança nas expectativas de muitos analistas.A maioria agora espera uma alta na Selic, atualmente a 2% ao ano, ainda no primeiro semestre. As projeções também apontam a Selic ao redor de 4% ao fim de 2021.O mais rece...