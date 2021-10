Economia Seis empresas somam dívida de mais de R$ 7 bi com Estado Goiás figura em 4º lugar entre as unidades da federação que detêm maior dívida ativa; e tem 2ª maior valor a receber de um empreendimento

Entre as 95 maiores devedoras do Brasil, seis empresas somam uma dívida de mais de R$ 7 bilhões com o Estado de Goiás. O dado faz parte de um levantamento da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), divulgado na quinta-feira (21), e que apontou também que, juntados os débitos das 10 maiores devedoras, o Estado figura em quarto lugar entre as unidad...