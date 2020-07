Economia Seis de cada 10 empresas do País sentem os efeitos da pandemia Impacto da crise é mais percebido pelos pequenos negócios, aponta pesquisa do IBGE

A pandemia de covid-19 ainda afeta com mais intensidade os pequenos negócios do País, mesmo em meio às medidas de flexibilização do isolamento social. Na segunda quinzena de junho, 2,776 milhões de empresas estavam em funcionamento, sendo que 62,4% delas informaram que a covid-19 afetou negativamente suas atividades. Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: I...