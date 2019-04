Economia Seis anos após PEC das Domésticas, 70% dos empregados estão na informalidade A crise econômica – e a consequente piora das condições do emprego – levou mais pessoas ao trabalho doméstico e à informalidade nos últimos anos

Seis anos após ter sido aprovada a emenda constitucional que equiparou os direitos de trabalhadores domésticos aos dos demais empregados –conhecida como “PEC das Domésticas“–, o nível de formalização do setor permanece baixo. No final de 2013, eram 5,97 milhões de empregados domésticos no país, segundo dados do IBGE. Desses, apenas 31% (1,86 milhão de trabalhadores) tinham...