Economia Seguradoras têm contratos específicos para mulheres

Opções de seguro com coberturas voltadas ao público feminino são oferecidas no mercado brasileiro. Na Mongeral Aegon, podem contratar pessoas de 16 a 65 anos, com prêmios que podem chegar a até R$ 700 mil – a parcela mensal varia conforme a faixa etária e o valor do prêmio. Uma pessoa de 35 anos, por exemplo, vai pagar 210 reais por mês para garantir o prêmio máximo.Na P...