Economia Seguradoras miram empresas

O setor de seguros tem se adaptado diante da pandemia de coronavírus e algumas seguradoras se prepararam para atender especialmente as empresas privadas com muitos funcionários. Entre as novidades do mercado, há oferta com foco específico para proteção nesse momento de aumento no número de casos da doença no País e dentro das organizações. Diversas seguradoras do ramo de vida – que ...