Segundo homem mais rico do mundo, Bill Gates teme taxação de sua fortuna

O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, demonstrou preocupações com o plano de taxação das fortunas, defendido por Elizabeth Warren, possível candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. De acordo com a BBC, Gates disse em uma conferência em Nova York nesta quarta-feira, 6, que a medida poderia sufocar as inovações nos negócios do país. Gates afirmo...