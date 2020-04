Economia Segunda safra de milho de 2019/2020 deve ser menor que de ciclo anterior Com pelo menos 30% do plantio realizado fora da janela ideal para a cultura, estimativa é de uma segunda safra cerca de 1,4% menor, na comparação com ciclo 2018/2019

A produção de milho segunda safra do ciclo 2019/2020 em Goiás deverá alcançar 9,3 milhões de toneladas, volume 1,4% menor do que a de 2018/2019, segundo estimativa divulgada neste mês, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A queda é prevista mesmo diante de uma projeção de aumento em 0,4% na área plantada com o grão. Contribui para a expectativa de recuo, a red...