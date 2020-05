Economia Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga na semana que vem Durante live nesta quinta-feira (14) com Bolsonaro, presidente do banco, Pedro Guimarães, disse que vai anunciar hoje detalhes do pagamento

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começará a ser realizado a partir da próxima segunda-feira (18), segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O anúncio foi realizado no início da noite de ontem, pelas redes sociais, durante transmissão ao vivo, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo Pedro, às 15 horas de hoj...