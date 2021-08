Economia Segmentos do comércio em Goiás lucram mais na pandemia Mudança nos hábitos de consumo tem impacto positivo na procura por produtos e serviços, em especial para maior conforto em casa

O início da pandemia do coronavírus no Brasil, em março do ano passado, e as medidas restritivas adotadas para conter o avanço do vírus atingiram o comércio e a prestação de serviços no País. De lá pra cá, o isolamento e o distanciamento social fizeram vários produtos e serviços serem mais ou menos consumidos pela população. Para muitas empresas, os impactos de novos h...