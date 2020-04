A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) vai monitorar a retomada das atividades econômicas depois que o Estado publicou um novo decreto na noite deste domingo (19), onde houve um aumento da liberação do funcionamento das atividades econômicas em Goiás.

O titular da pasta, Adriano Rocha Lima, diz que o controle será feito através de uma sala de situação que irá monitorar, por exemplo, o funcionamento e o fluxo de pessoas nos transportes coletivos. “Assim conseguiremos ver se as pessoas estão voltando a se aglomerar e ponderar qual o próximo passo. Além disso, mediremos se as pessoas que devem fazer trabalho remoto, realmente estão fazendo”, explica.

Outro ponto que será observado é o fornecimento de energia elétrica. “O consumo de energia elétrica é diretamente proporcional ao funcionamento da economia. Por isso, ele não pode voltar para aos patamares anteriores”, afirma.

A Sedi também conseguirá observar o fluxo de veículos nas rodovias para perceber se a maior parte da circulação tem sido de veículos que trabalham com logística ou de carros de passeio. A liberação de notas fiscais também servirá para que o Estado monitore como está a retomada da atividade econômica no Estado.

A procuradora geral do Estado de Goiás, Juliana Prudente, diz que este decreto não tem um prazo de 15 dias com os anteriores, justamente por conta do monitoramento diário que está sendo feito pelo Estado. “O governo precisa desse dinamismo. Esse novo decreto vai permitir que o Estado atue de forma proativa e dinâmica”, explica.

Cuidado

O titular da Sedi diz que a saída da quarentena tem que ser feita aos poucos. “Se abrirmos tudo de uma vez vamos ter todo o todo trabalho que fizemos”, explica Lima. Segundo ele, a definição do que vai e que não vai ser aberto foi feita com muito critério. “Olhamos cada atividade econômica de Goiás e em que condições elas estariam estabelecidas. Com isso definimos um protocolo geral e um específico para cada grupo de atividade econômica”, aponta o secretário.