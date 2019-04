Economia Secretaria de Economia de Goiás lança processo seletivo para conselheiros no CAT Quatro vagas serão abertas pelo governo, além de formação de cadastro de reserva

O edital do processo seletivo para a função de conselheiro do Fisco no Conselho Administrativo Tributário (CAT) foi divulgado, nesta sexta-feira (12), pela Secretaria de Economia de Goiás no Diário Oficial do Estado. Conforme o documento, serão preenchidas duas vagas de mandato de conselheiro efetivo e duas vagas de conselheiro suplente da representação do fis...