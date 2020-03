O Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) emitiu uma nota em que se compromete a adotar sete medidas para saneamento da crise do covid-19. Confira abaixo:

1ª Liberação emergencial de mais recursos para as Secretarias Estaduais de Saúde.

2ª Liberação emergencial de recursos livres, para reforço da capacidade financeira dos Estados;

3ª Suspensão dos pagamentos de amortização e juros de dívidas com União e bancos públicos, assim como das operações de crédito com aval da União, por 12 meses, postergando os prazos de amortização das operações de crédito enquadradas por igual período.

4ª Aprovação imediata do Plano Mansueto.

5ª Liberação de limites e condições para contratação de novas operações de crédito, estabelecendo ainda o dimensionamento de 2019 pelo Conselho Monetário Nacional, e permitindo, inclusive, a securitização das operações de créditos para os estados.

6ª Linhas de crédito do BNDES para os estados, com aplicação em custeio da saúde e investimentos em obras.

7ª Rebaixamento da meta de superávit primário do governo federal, para que não haja ameaça de contingenciamento no momento em que o Sistema Único de Saúde mais precisa e precisará de recursos que impactam diretamente nas prestações estaduais do gênero.