Economia Secretários da Fazenda pedem sanção para o socorro aos Estados Auxiliares alegam que o projeto está à disposição do presidente há uma semana e expressam preocupação; programa prevê destinação de R$ 60 bi

Os secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal enviaram no sábado, 16, uma carta ao presidente Jair Bolsonaro em que pedem a imediata sanção do projeto de socorro emergencial aos Estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. O programa prevê destinar R$ 60 bilhões a Estados e municípios, compensando per...