Economia Secretário nega racionamento no Brasil, mas fala em “decisões difíceis” O ministério projeta baixos índices pluviométricos na temporada de maior volume de chuvas, entre novembro e março

O secretário de Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia, Christiano Vieira da Silva, descartou nesta segunda (19) a possibilidade de racionamento no Brasil, mas afirmou que “decisões difíceis” terão que ser tomadas no futuro dependendo do volume de chuvas e do nível de utilização de energia no país.O ministério projeta baixos índices pluviométricos na temporad...