Secretário do Tesouro garante que não faltará recurso para combate ao coronavírus

Economia

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, garantiu, nesta quinta-feira (12), que não faltarão recursos do governo para o combate à pandemia de coronavírus. Segundo ele, a crise decorrente da doença deve durar entre três e quatro meses. "Existe espaço fiscal, porque o que está em discussão é uma realocação do orçamento. Mas o coronavírus também permite que se...