Economia Secretário da Receita diz que não há adiamento do prazo de entrega do Imposto de Renda Setores empresariais também estão solicitando o adiamento do IRPF devido à dificuldades relacionadas à documentação do rendimentos dos seus trabalhadores

O secretário da Receita Federal, José Tostes, informou ao Estado, por meio da assessoria de comunicação do Ministério da Economia, que não houve nenhuma mudança no prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que acaba em 30 de abril. Segundo Tostes, a notícia sobre adiamento é “improcedente”. Tostes recebe...