Economia Secretária da Economia em Goiás reforça a ministro necessidade de renegociação Cristiane Schmidt conversou com Paulo Guedes sobre importância para Goiás de flexibilização prometida se plano de equilíbrio for aprovado

A secretária estadual da Economia, Cristiane Schmidt, participou ontem de conversa com o ministro Paulo Guedes, em Brasília, sobre projeto de lei apresentado em substituição ao Plano Mansueto, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PLP 101/20). No encontro, que não estava na agenda oficial dele, ela reforçou a importância da aprovação no Congresso e apoio do govern...