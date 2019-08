Economia Secretária adia prestação de contas, mas vai à Assembleia entregar projeto do Plano Plurianual Oficialmente, justificativa do adiamento são problemas de agenda. Nos bastidores, contudo, existiria o receio de deputados de que audiência prejudique a tramitação da PEC da Educação

Prevista para esta quarta-feira (28), a audiência com a secretária estadual de Economia, Cristiane Schmidt, na Comissao de Tributação, Finanças e Orçamento foi adiada e ainda não tem nova data oficial. A auxiliar do governador Ronaldo Caiado (DEM) prestaria contas aos deputados a respeito do primeiro quadrimestre de 2019. Oficialmente, houve problemas de agenda e a pr...