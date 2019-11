Economia Sebrae aponta que 76% dos microempresários que aderiram ao MEI em Goiás passaram a vender mais Tempo médio de informalidade dos negócios no Estado chega a 10 anos

A falta de clientes e de lucro são as maiores causas do fechamento dos pequenos negócios no Brasil, segundo uma pesquisa do Sebrae que traçou o perfil dos empresários donos de microempresas e empresas de pequeno porte. E o primeiro passo para ajudar a reverter este problema passa pela formalização. Uma outra pesquisa da instituição que traçou o perfil dos microempreendedores i...