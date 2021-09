Economia Seara inaugura em Aparecida de Goiânia o seu 1º centro de distribuição em Goiás Unidade passa agora a abastecer os segmentos varejistas e supermercadistas da marca no Estado

A Seara, empresa da JBS, inaugurou em Aparecida de Goiânia o seu primeiro centro de distribuição no Estado de Goiás. Agora, a previsão é que 100% das cidades goianas sejam atendidas pelas próprias equipes da marca ou por distribuidores parceiros. Antes, o fornecimento era oriundo do centro de distribuição do Distrito Federal. “Boa parte de Goiânia e A...