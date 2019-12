Economia 'Se for o caso, ligo para Trump. Tenho canal aberto', diz Bolsonaro sobre tarifas dos EUA Presidente dos EUA anunciou que vai aumentar as tarifas sobre o aço e alumínio do Brasil e Argentina para compensar a desvalorização das moedas

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 2, que, "se for o caso", conversará com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o anúncio feito pelo norte-americano, de aumentar tarifas sobre aço e alumínio de Brasil e Argentina como forma de compensar a desvalorização da moeda destes países. A medida foi anunciada mais cedo por Trump no Twitter. "Vou co...