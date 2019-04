Economia Se Bolsonaro falar menos sobre reforma até ser aprovada, vai ajudar bastante, diz Ramos Para o presidente da Comissão Especial da Câmara que vai analisar proposta para a Previdência, sinalizações mistas do governo federal sobre o assunto não ajudam a garantir uma economia relevante com as mudanças na aposentadoria

As sinalizações mistas do governo federal sobre a reforma da Previdência, que já teve o próprio presidente Jair Bolsonaro "desidratando" a proposta de antemão, não ajudam a garantir uma economia relevante com a reforma, disse nesta sexta-feira, 26, o presidente da Comissão Especial da Reforma na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), em e...