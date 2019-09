Economia 'Se aprovarmos rapidamente uma reforma tributária, ela será de menor impacto', diz Ana Carla Abrão Para a economista, ex-secretária da Fazenda de Goiás, uma reforma estrutural do sistema tributário exigirá anos de discussão no Congresso

Uma reforma do sistema tributário com pretensões estruturais exigirá anos de discussão no Congresso e um maior amadurecimento do tema por parte dos Estados e municípios. Ou seja, não é algo para já, segundo defende a ex-secretária da Fazenda do Estado de Goiás e atual sócia da área de Finanças, Risco e Políticas Públicas da consultoria em gestão Oliver Wyman, Ana Carla A...