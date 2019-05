Economia Saques em poupança superam depósitos em R$ 2,877 bilhões em abril No mês passado, foram R$ 201,467 bilhões em saques, contra R$ 198,589 bilhões em depósitos

Após realizarem mais depósitos que saques em março, os brasileiros voltaram a retirar dinheiro da poupança em abril. Dados do Banco Central (BC) mostraram que, no mês passado, R$ 2,877 bilhões líquidos saíram na caderneta poupança. Em abril de 2018, houve captação líquida de R$ 1,237 bilhão. No mês passado, foram R$ 201,467 bilhões em saques, contra R$ 198,589 bil...