Economia Saque do auxílio emergencial 2021 volta a ser liberado nesta terça O cronograma, assim como ocorreu com as transferências, foi antecipado, conforme a Portaria 630 publicada em 12 de maio

O calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial 2021 segue nesta semana para os aniversariantes de maio, junho, julho e agosto. O cronograma, assim como ocorreu com as transferências, foi antecipado, conforme a Portaria 630 publicada em 12 de maio. A partir desta terça-feira (8), os nascidos em maio podem sacar o valor do benefício. Na quarta (9), s...