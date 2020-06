Economia Saque da segunda parcela do auxílio emergencial é liberado para nascidos em maio Os recursos estão sendo transferidos automaticamente para as contas indicadas

A Caixa Econômica Federal libera hoje (4) as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para de beneficiários nascidos em maio. A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os recursos estão sendo transferidos automaticamente para a...