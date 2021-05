Economia SantoAntônio de Goiás atrai ciclistas e quer reforçar rota turística Movimentação de bicicletas nas ruas da cidade, durante a pandemia, cresceu e impulsionou a economia local

A bicicleta faz parte do dia a dia em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, inclusive como meio comum de locomoção da cidade para a zona rural. Mas, com a pandemia de Covid-19, ela ganhou ainda mais importância. Isso porque a chamada Trilha do Pastel passou a atrair mais ciclistas da capital, fez surgir novas oportunidades de negócios e tem feito mor...