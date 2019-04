Economia Santander Brasil lucro líquido de 21,9% e vai a R$ 3,485 bi no 1º trimestre Com tal resultado, a filial brasileira contribuiu com 29% do desempenho de todo o grupo no período, de acordo com dados divulgados pela matriz espanhola na manhã desta terça-feira (30)

O Santander Brasil apresentou lucro líquido gerencial, que não considera ágio de aquisições, de R$ 3,485 bilhões no primeiro trimestre do ano, cifra 21,9% maior do que no mesmo período do ano passado, de R$ 2,859 bilhões. Ante os três meses anteriores, quando foi de R$ 3,405 bilhões, o lucro cresceu 2,3%. Com tal resultado, a filial brasileira contribuiu com 29% do ...