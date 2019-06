Economia Saneago prorroga inscrições no processo para contratação imediata com salário de R$ 4,2 mil São 24 vagas voltadas para técnicos em Segurança do Trabalho com carga horária de 40h semanais; confira o prazo para se inscrever

A Saneago prorrogou para a próxima sexta-feira (14) o prazo para as inscrições no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de técnicos em Segurança do Trabalho. Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 4 de junho, são oferecidas 24 vagas com vigência temporária pelo período de 12 meses. Os candidatos devem ter fo...