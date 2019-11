Economia Saneago oferece condições especiais para negociação de dívidas com descontos de até 98% Os interessados podem procurar as agências de atendimento presencial da Saneago nas unidades do Vapt Vupt, até o dia 29 de dezembro de 2019

A Saneago está oferecendo condições especiais para negociação de dívidas nas faturas dos serviços de água e esgoto com descontos de até 98% nas multas, juros e correção monetária ou parcelar seus débitos em até 60 meses. O Programa Sanear é a oportunidade de regularizar as contas de água e esgoto vencidas até abril de 2019. Os interessados podem procurar as agênci...